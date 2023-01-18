



"Сгорал заживо": актер Джерард Батлер обжег лицо кислотой

Известный актер Джерард Батлер рассказал, что случайно обжег лицо фосфорной кислотой во время съемок фильма "Самолет" ("Крушение").



Актер, сыгравший в новом триллере роль пилота, рассказал, что инцидент произошел в сцене, в которой он пытается починить тормоз перед взлетом. Об этом сообщает портал NME.



"Что бы я ни делал, я умудряюсь навредить себе", - признался Батлер.



Он добавил, что это было снято в жаркий день в Пуэрто-Рико, а это означало, что актер сильно потел.



"Я потираю лицо, и вдруг оно оказывается у меня в горле. Это у меня во рту. Это у меня на носу. Это в моих глазах. Оказывается, это фосфорная кислота", - рассказал Джерард Батлер.



Актер признался, что буквально "сгорал заживо", так как боль длилась несколько часов.



