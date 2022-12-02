



Сезон сладкого удовольствия или нашествие пончиков

И не говорите, что не ждали их, ведь в каждом взрослом живет ребенок, которому хочется чем то себя побаловать, особенно если это ЧТО ТО появляется раз в году всего на пару недель.



Конечно, я говорю о ханукальных суфганиет. Ханука без этих сладостей, как Новый год без елки, ну никак не идет. Не говоря уже о детях, которые каждый день требуют все новые пополнения пончиков)







Времена получерствых или очень пропитанных маслом мучных изделий ушли в далекое прошлое и на смену им приходят кулинарные шедевры всех размеров и вкусов.



Не осталась в стороне и знаменитая в Израиле кондитерская сеть Delicatessen, которая к празднику не только приготовила нам чудесные суфганиет с разными начинками, но и помогла с праздничными подарками, упаковав целые наборы из небольших пончиков в красивые подарочные упаковки, которые не стыдно принести на любое изысканное мероприятие.







Бережете фигуру, не беда, они подумали и про вас. Для тех, кому пончики не милы, а может просто дети перед сладким должны поесть что-то более полезное, можно купить набор из различных овощных оладий с вкусными соусами, и тогда праздник точно удался!







Признаюсь, что мне достались только крошки, так как дети смели все купленные суфганиет практически за одни сутки, заставив меня пожалеть о своем опрометчивом решении взять только один набор, ведь на следующий день пришлось уже ехать за следующим.



И хоть я и не даю обычно детям столько сладкого, но их счастливые лица, когда они открывают набор суфганиет однозначно стоят заказа, и таю как сахарная пудра на пончиках.



Ханукальное меню в Delicatessen