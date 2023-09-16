



Северная Корея использует блогерш, чтобы пропагандировать "идеальную" жизнь

Власти Северной Кореи решили не отставать от мировой моды и рекламируют корейскую жизнь с помощью собственных девушек-блогеров.



Девушки рассказывают о повседневной и бытовой жизни в стране на английском языке, используя популярные форматы, в том числе видеодневник и "мукбанг" (трансляция приема пищи).





Одна из блогерш - Ю Ми из Пхеньяна. Девушка рассказывает о жизни подростков в столице КНДР, показывая изобилие продуктов в супермаркете, традиционные блюда корейской кухни, всевозможные развлечения, занятия спортом.







Другая - пятиклассница Сон А. Ей около 11-12 лет. Она выступает в пионерском галстуке, посещает различные школьные мероприятия и парки развлечений. По данным западных источников, это дочь северокорейского дипломата, пишет Bild.







Аккаунты YuMi Space и Song A удалены с YouTube, но их видео все еще можно найти. В них показана идеальная жизнь в КНДР и ничего не говорится о проблемах страны, таких как голод и жестокая коммунистическая диктатура во главе с Ким Чен Ыном.