



Сеть WeShoes открыла седьмой магазин в Эйлате с отличным выбором обуви и сумок

WeShoes снова расширяется и открывает уже седьмой магазин в Эйлате!

Новый магазин WeShoes находится на набережной Harrods в Эйлате. На 70 квадратных метрах магазина расположились легендарные международные бренды.



Особенно широк здесь выбор кроссовок, трендовой и комфортной обуви на осень для детей, мужчин и женщин, пляжной открытой обуви для вечного эйлатского лета, сумок, есть также отдел товаров «аутлет».



Другие магазины сети в Эйлате находятся в торговых центрах Big, Mall HaYam, «Малкат Шва», «Айсмолл», в комплексе Red и WeShoes Boutique в центре «Хофит».



В магазинах WeShoes учитывают предпочтения абсолютно всех: взрослых, тинейджеров и самых маленьких израильтян. В любом филиале сети есть женские, мужские и детские коллекции, которые постоянно обновляются.









Здесь есть модели, которые ищешь, когда нужна обувь для работы, или для прогулок, или для праздника, или для активного отдыха, или для профессионального спорта. Количество пар исчисляется тысячами, среди которых всегда можно подобрать обувь на любой модный вкус и случай.

В WeShoes ценят качество известных марок обуви, но выбирают из них только те, что подходят израильтянам. Число прославленных имен в магазинах сети растет с каждым сезоном. В продажу выходят только оригинальные бренды: причем как тяжеловесы обувной индустрии, так и весьма интересные новички.



Самые узнаваемые на полках WeShoes - разноцветные сабо от Crocs и классические ботинки от Blundstone. И тех, и других в Израиле обожают и не устают носить и в пир, и в мир.



А беговые кроссовки Hoka давно уже стали легендой. Как раз в эти дни в магазин поступила новая модель Bondi 8.



В кроссовках Hoka, идеальных для бега по асфальту, концентрация научных разработок и ноу-хау зашкаливает - вы это ощутите с первого шага.



В WeShoes следят за трендами и активно поддерживают наиболее значимые из них. Потому в последнее время сеть уделяет много внимания веганским брендам, а также маркам, первыми представляющим на прилавках новейшие веяния моды, таким как Seventy Nine.



Всего WeShoes представляет более двух десятков знаменитых международных брендов, включая Crocs, Blundstone, Moses, Hey Dude, Lemon Jelly, Scholl, Natural World, Desigual, Cobian и многие другие. Сеть включает около 60 филиалов по всей стране.

