



Сеть взорвалась: Ноа Кирел меняет мужчин как носки





Пользователи социальных сетей не в состоянии переварить новый звездный роман Ноа Кирел и вратаря тель-авивского "Маккаби" Даниэля Переца. После того как информация о новых отношениях была опубликована, в ннтернете появилось множество комментариев, и, похоже, каждому есть что сказать.



В основном, большинству не нравится то, что с момента официального расставания Ноа и ее прежней любви - Томера Хакоэна в начале месяца прошло совсем немного времени.



"Алло, девушка, остановитесь, вы превысили скорость", - пишут ей, - "Дорогуша, проветриться перед отношениями", "У нее не бывает плохих моментов", "Я правда не понимаю, что плохого в том, что она ни секунды не отдыхает, она же еще ребенок, что за давление? Немного тишины, немного одиночества в ее возрасте, это полезнее, на мой взгляд".



"Она только что рассталась с Томером", "превратила это в спорт", "подышать воздухом одиночества", "она меняет их как носки", "просто видно, насколько она оторвана от себя. Не проходит и минуты после каждого расставания, а она уже в следующих отношениях. Ноль конфронтации. Ноль пребывания с собой для переработки. Снаружи блестит, а внутри - ничего", , "Оперативный лизинг мужчин... каждый год кто-то новый".





Были и те, кто пошел еще дальше: "Ты разочаровала меня, моя красавица. Продаю билет на концерт 23-го числа, если кому интересно".

