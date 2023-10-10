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Сеть отелей Isrotel предлагает жителям сектора Газы и Офакима проживание за 50%
10.10.2023 06:29 MIGnews

Сеть отелей Isrotel предлагает жителям сектора Газы и Офакима проживание за 50%

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране, сеть отелей Isrotel сообщает: гости, забронировавшие проживание в ближайшие несколько дней (до 19.10) в отелях Isrotel, смогут отменить бронирование без платы за отмену. 

Кроме того, жителям поселений в окрестностях сектора Газа и города Офаким предоставляют скидку 50% в ближайшие дни. Получить скидку можно, позвонив по телефону *5585.

Заказ можно отменить на сайте Isrotel, и плата за отмену будет возвращена в течение нескольких дней.

Ссылка на сайт: https://www.isrotel.ru/

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