



Сеть отелей Isrotel предлагает жителям сектора Газы и Офакима проживание за 50%

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране, сеть отелей Isrotel сообщает: гости, забронировавшие проживание в ближайшие несколько дней (до 19.10) в отелях Isrotel, смогут отменить бронирование без платы за отмену.



Кроме того, жителям поселений в окрестностях сектора Газа и города Офаким предоставляют скидку 50% в ближайшие дни. Получить скидку можно, позвонив по телефону *5585.



Заказ можно отменить на сайте Isrotel, и плата за отмену будет возвращена в течение нескольких дней.



Ссылка на сайт: https://www.isrotel.ru/