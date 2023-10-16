



Сеть магазинов "Би Юник" помогает израильтянам

Сеть магазинов "Би Юник" оказывает поддержку жителям южного региона Израиля, эвакуировавшимся из зоны конфликта.



Сеть магазинов обуви и аксессуаров для женщин "Би Юник" (Израиль) в рамках своей корпоративной социальной ответственности предоставила значительную помощь женщинам, пострадавшим от боевых действий на юге страны.



Семьи, которые вынуждено в спешном порядке покинули свои дома вблизи граничных районов, получили около 400 пар обуви, а также необходимые сумки, носки и другие предметы первой необходимости.



Руководство компании выразило свою готовность сотрудничать с другими организациями и продолжать оказывать помощь, чтобы сделать адаптацию и новую реальность для эвакуированных граждан более поддерживаемой и комфортной.