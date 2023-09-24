



Сеть кухонь "SEMEL" открывает новый show room и меняет правила игры

Сеть кухонь «Semel», которая является лидером в сфере производства роскошных кухонь в Израиле, недавно открыла в Ришон-Ционе новый SHOW ROOM международного уровня, позволяющий поближе взглянуть на уникальные кухни, изготовленные с использованием новых и эксклюзивных технологий «Semel».



В создание шоу-рума площадью 500 квадратных метров было вложено около 10 миллионов шекелей.



Здесь представлены новые кухни из коллекции 2024 года с уникальным дизайном и фурнитурой, изготовленные из новых материалов, которых до сих пор не было в Израиле и окрашенные с использованием экологически чистых технологий.







В шоу-руме представлены 9 ультрасовременных моделей кухонь, воплотивших все инновации. Кухни созданы из особых материалов, как например, натуральные породы мрамора, импортированные из Италии и Бразилии, и экзотические породы дерева, специально импортированные компанией «Semel».



В фасадной части выставочного зала размещена модель кухни, островок которой выполнен из камня необычного оттенка, добытого специально для «Semel», в асимметричной геометрической форме. Кухонные шкафы сделаны из уникальной состаренной древесины с использованием передовых технологий и парящей витриной.



Одним из главных принципов компании «Semel Kitchens» является стремление отличаться от других, создавать революционные уникальные модели и диктовать новые тенденции.



Кухни «Semel» отличает использование натуральных материалов, позволяющих привнести в дизайн природную ноту благодаря максимально натуральным текстурам. Например — шершавая, грубая, необработанная древесина с трехмерной текстурой, такая, какой она встречается в природе. Или мрамор кварцевого типа, полученный в виде цельного блока. Из него были выбраны самые необычные части, из которых был создан островок из розового камня с прожилками разных оттенков, с геометрическими линиями с одной стороны и закругленными с другой.



Вместе с тем здесь можно увидеть высокие алюминиевые дверцы из очень легкого материала, размер которых может достигать 2,7 метра. Двери предлагаются в металлическом, экологически чистом термоокрашенном шпоне, который придает им эффектный вид.







В кухни встроены витрины со специальной технологией освещения, придающие им вид парящих полок, что выглядит особенно впечатляюще.



Еще одна важная особенность в конструкции всех новых моделей кухонь «Semel» — это «нестандартность», использование 6–7 разных материалов и текстур на одной кухне, окрашенных в разные оттенки одной цветовой палитры, желание сделать кухню особенной и немонотонной.



Технологические инновации:

* Очень большой лифт (более 2 метров), поднимающийся над столешницей, для хранения кухонных принадлежностей.

* Стеллажные системы изготовлены из специально разработанного металла со встроенным освещением, создающим эффект парения.

* Разработка современных материалов в лабораториях «Semel», со специальным текстурным окрашиванием для создания новых, невиданных ранее оттенков.

* Использование необычных материалов, которые изначально не предназначались для кухни.



В шоу-руме также можно увидеть бытовую технику, такую ​​как встроенные холодильники, приборы для приготовления блюд на пару и приготовления здоровой пищи, комбинированные варочные панели, сложные системы подачи воды, духовки, сочетающие приготовление на пару и на гриле и т.д.



Шоу-рум спроектировал Алекс Мейтлис, а модели кухонь разработали Вики Шаде и Сабрина Мохадев, которые являются партнерами и дизайнерами компании, но есть и модель, разработанная самим Алексом Мейтлисом.



Барто Мохадев, владелец сети кухонь «Semel»: «Для нас важно представлять последние мировые тенденции, изобретать и внедрять инновации, привносить в кухни то, чего раньше не никто не видел. Мы хотим быть пионерами и революционерами в этой области, сочетать в наших кухнях оригинальность и изысканность с бескомпромиссным качеством. Мы закупаем сырье напрямую и, следовательно, имеем возможность предложить конечному потребителю доступные цены».



Адрес шоу-рума Semel Kitchens: ул Моше Леви 1, угол Елдей, Тегеран.



Кухни Semel: www.semel-kitchens.co.il