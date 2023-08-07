



Сестра Селин Дион рассказала о самочувствии певицы

В конце прошлого года у Селин Дион обнаружили синдром мышечной скованности. Это редкое неизлечимое заболевание, из-за которого певица постоянно испытывает болезненные спазмы мышц. По этой причине ей пришлось отказаться от пения и выступлений. К сожалению, заболевание нельзя полностью вылечить, однако, можно замедлить его развитие.



Сестра певицы Клодетт поделилась подробностями, так волнующими поклонников.



“Она усердно работает. Она прислушивается к лучшим исследователям в области этого редкого заболевания”, –сказала Клодетт в интервью Us Weekly. “Я думаю, что ей нужно отдыхать. Она всегда делает все возможное, она всегда старается быть лучше в своей игре. В какой-то момент ваше сердце и ваше тело пытаются вам что-то сказать. Это важно услышать”.



“Мы доверяем ей. Она дисциплинирована во всех сферах своей жизни. Мы не можем найти никаких лекарств, которые работают, но важно надеяться”, – добавила сестра певицы.