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Сестра Селин Дион рассказала о мучениях певицы из-за редкой болезни
02.09.2023 20:19 Алина Груднева

Сестра Селин Дион рассказала о мучениях певицы из-за редкой болезни

Родственники Селин Дион и врачи не могут облегчить мучения канадской певицы, которая страдает от редкого неврологического расстройства - синдрома скованности, которое вызывает мышечные спазмы. 

Об этом в интервью глянцу HELLO! рассказала ее сестра Клодетт.

"Эта болезнь является загадкой для врачей, и мало что можно сделать, чтобы облегчить боль и страдания Селин. Она делает все, чтобы выздороветь. Она сильная женщина. У нее бывают спазмы, которые невозможно контролировать", - призналась женщина.

По словам Клодетт, родственники знаменитости скрещивают пальцы, чтобы исследователи скорее нашли лекарство от этой ужасной болезни.

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