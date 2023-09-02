



Сестра Селин Дион рассказала о мучениях певицы из-за редкой болезни

Родственники Селин Дион и врачи не могут облегчить мучения канадской певицы, которая страдает от редкого неврологического расстройства - синдрома скованности, которое вызывает мышечные спазмы.



Об этом в интервью глянцу HELLO! рассказала ее сестра Клодетт.



"Эта болезнь является загадкой для врачей, и мало что можно сделать, чтобы облегчить боль и страдания Селин. Она делает все, чтобы выздороветь. Она сильная женщина. У нее бывают спазмы, которые невозможно контролировать", - призналась женщина.



По словам Клодетт, родственники знаменитости скрещивают пальцы, чтобы исследователи скорее нашли лекарство от этой ужасной болезни.