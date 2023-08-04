



Сестра Селин Дион поделилась мрачными новостями о здоровье певицы

Сестра Селин Дион, Клодетт Дион, поделилась новостями о здоровье певицы после того, как у нее диагностировали неврологическое заболевание, из-за которого она отменила свое мировое турне.



Как пишет Daily Mail, в беседе с Le Journal de Montreal Клодетт сказала, что 55-летняя Селин находится под присмотром их сестры Линды и тесно сотрудничает с исследователями, специализирующимися на редком заболевании.



“Мы не можем найти какое-либо лекарство, которое работает, но важно надеяться, — заявила она на этой неделе. - Честно говоря, я думаю, что ей в основном нужен отдых. Она всегда делает все возможное [во время выступления], она всегда старается быть лучшей и лучшей в своей роли. В какой-то момент ваше сердце и ваше тело пытаются вам что-то сказать. Важно прислушаться к нему”.



Синдром скованного человека — это неизлечимое неврологическое состояние, которое приводит к неконтролируемым мышечным спазмам. Это затрагивает только одного из каждого миллиона человек.



По словам сестры, Селин “как можно больше прислушивается к мнению лучших исследователей в области этого редкого заболевания”, и семья “верит”, что однажды она найдет средство для реабилитации, которое позволит ей вернуться на сцену.



Ранее Селин Дион отложила запланированные выступления после того, как в декабре 2022 года публично поделилась своим диагнозом.



В декабре Селин сообщила, что у нее диагностировали редкое неврологическое расстройство, из-за которого мышцы неконтролируемо напрягаются, что в конечном итоге превращает больных в “человеческие статуи”, поскольку оно постепенно блокирует тело в жестком положении, в результате чего больные не могут ходить или говорить.



Хотя нет лекарства от синдрома скованности, существуют методы лечения, которые замедляют его прогрессирование, и Селин призналась, что делает все возможное, чтобы свести к минимуму симптомы.

