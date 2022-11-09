



Сервис микроблогов Mastodon растет на фоне падения Twitter после смены владельца

Децентрализованная платформа соцсетей Mastodon к началу ноября привлекла более 1,02 млн ежемесячных активных пользователей. С 27 октября 2022-го на платформу пришло около 490 тысяч новичков, а количество подключенных серверов увеличилось на 1124.



Основанный в Германии в 2016 году Mastodon — это сервис с открытым исходным кодом. Он позволяет развернуть собственную соцсеть на отдельном узле или зарегистрироваться в уже созданной: выбрать подходящую можно, например, по региону или тематике — например, "Европа" и "технологии".



Выглядят такие сети как Twitter: это лента из коротких пользовательских публикаций, которые можно лайкать, комментировать, репостить и отправлять собеседникам — даже с других серверов.



Правила и политику модерации каждой соцсети определяет её владелец — и он же вправе открыть регистрацию для всех или, наоборот, одобрять заявки вручную. Если пользователю не нравится выбранный узел, он может перейти на другой, сохранив при этом аккаунт и подписчиков.



Основное отличие Mastodon от Twitter, помимо распределённой сети, в том, что на платформе нет рекламы.



Почти полмиллиона новых пользователей и миллион активных ежемесячных — это не так уж и много на фоне ежедневно активной аудитории Twitter в 238 млн человек. Но прирост может продолжиться — особенно если учесть, что до 27 октября 2022-го в системе регистрировалось 60-80 пользователей в час, а после — по тысяче и более.



Росту аудитории Mastodon поспособствовала продажа Twitter Илону Маску. Часть из тех, кто перешёл на немецкую платформу, хотела таким образом выразить протест против нововведений в Twitter, касающихся платных подписок.