Сериал "Корона": вышел новый трейлер пятого сезона
Появился новый трейлер к грядущему пятому сезону сериала "Корона" о жизни королевской семьи Великобритании.
В пятом сезоне королеву Елизавету будет играть Имельда Стонтон. В трейлере также показаны другие актрисы, сыгравшие королеву в предыдущих сезонах.
Этот сезон покажет жизнь королевской семьи в период с 1992 по 1997 годы.
Премьера запланирована на 9 ноября.
The essence of The Crown. Imelda Staunton leads in the new season, arriving 9th November. pic.twitter.com/1FGVYMMKqj— The Crown (@TheCrownNetflix) October 31, 2022