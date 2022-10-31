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Сериал "Корона": вышел новый трейлер пятого сезона
31.10.2022 17:12 Ольга Белозерова

Сериал "Корона": вышел новый трейлер пятого сезона

Появился новый трейлер к грядущему пятому сезону сериала "Корона" о жизни королевской семьи Великобритании. 

В пятом сезоне королеву Елизавету будет играть Имельда Стонтон. В трейлере также показаны другие актрисы, сыгравшие королеву в предыдущих сезонах.

Этот сезон покажет жизнь королевской семьи в период с 1992 по 1997 годы.

Премьера запланирована на 9 ноября.

 

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