



Сергей Зверев оставит собственного сына ни с чем

Эпатажный российский стилист Сергей Зверев хочет лишить своего пасынка без наследства.



По данным сайта "СтарХит", об этом сообщил сам Сергей Зверев-младший.



Папа и сын сильно разругались и теперь не общаются. Шоумен даже не пришел к приемному сыну ра свадьбу.



Уточняется, что пару лет назад молодой человек попросил отца о помощи. Они договорились, что звездный папа даст ему 2,4 миллиона рублей на покупку квартиры в Коломне, а тот откажется от наследства.



"Он включил меня в какой-то список "нежелательных наследников". Бороться, портить отношения из-за квартиры, из-за коробки, как говорится, дорогой коробки, правда. Это не стоит. В грязь не надо вообще впадать", - пожаловался Зверев-младший.