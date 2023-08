Серена Уильямс родила вторую дочь и дала ей уникальное имя

Звезда тенниса Серена Уильямс объявила о рождении второго ребенка от мужа Алексиса Оганяна. Об этом пара поделилась в трогательном видео в социальных сетях. Уильямс показала ролик своим 1,6 миллионам подписчиков на TikTok. На видео спортсменка сидит с мужем, а затем к ним присоединяется их пятилетняя дочь Олимпия.



“Добро пожаловать, мой прекрасный ангел”, – написала Серена в посте.



Оганян подтвердил эту новость в Twitter и рассказал, что младшая дочь получила имя Ривер Адира.



“@serenawilliams, теперь ты сделала мне еще один несравненный подарок. Я никогда не забуду тот момент, когда я познакомил Олимпию с ее младшей сестрой. Ее покой похож на реку, ее благополучие – на морские волны”, – написал он.



В августе 2022 года было объявлено, что Уильямс ушла из профессионального тенниса. Семикратная чемпионка в женском одиночном разряде позже заявила, что ее карьера еще не окончена, поскольку она была “разорвана” этим решением.



Welcome, Adira River Ohanian.



I'm grateful to report our house is teaming with love: a happy & healthy newborn girl and happy & healthy mama. Feeling grateful. @serenawilliams you've now given me another incomparable gift — you're the GMOAT. Thanks to all the amazing medical… pic.twitter.com/AUwvt8JprI