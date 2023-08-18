



Сэр Элтон Джон и Кевин Спейси закатили громкую вечеринку

Кевин Спейси и сэр Элтоном Джоном устроили вечеринку на Лазурном берегу, чтобы отпраздновать оправдание актера в суде по делу о сексуальных нападениях на четырех мужчин.



Легендарный британский певец вместе со своим супругом выступали на стороне защиты, когда проходило судебное разбирательство.



Теперь компания решила громко отметить победу в эксклюзивном ресторане La Petite Maison в Ницце.



Звезд развлекала группа The Snugglers, исполнившая для них хит Элвиса Пресли. Судя по видео, сэр Элтон подпевал музыкантам, а Спейси, сидящий слева от него, ухмылялся, снимая выступление. На вечеринке также присутствовали двое детей Элтона и Дэвида Захари.

