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Сэр Элтон Джон и Кевин Спейси закатили громкую вечеринку
18.08.2023 13:05 Алина Груднева

Сэр Элтон Джон и Кевин Спейси закатили громкую вечеринку

Кевин Спейси и сэр Элтоном Джоном устроили вечеринку на Лазурном берегу, чтобы отпраздновать оправдание актера в суде по делу о сексуальных нападениях на четырех мужчин.

Легендарный британский певец вместе со своим супругом выступали на стороне защиты, когда проходило судебное разбирательство.

Теперь компания решила громко отметить победу в эксклюзивном ресторане La Petite Maison в Ницце.

Звезд развлекала группа The Snugglers, исполнившая для них хит Элвиса Пресли. Судя по видео, сэр Элтон подпевал музыкантам, а Спейси, сидящий слева от него, ухмылялся, снимая выступление. На вечеринке также присутствовали двое детей Элтона и Дэвида Захари.  
 

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