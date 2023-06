Сенсация финансового рынка: акции Philip Morris на пути к статусу ESG-акций

Гигант табачной продукции становится лидером в области устойчивого развития – как это происходит



Генеральный директор Philip Morris Яцек Ольчак дал эксклюзивное интервью газете Financial Times, в котором рассказал о планах компании по превращению своих акций в ESG-активы. Интервью вызвало большой резонанс и было процитировано на многих новостных и финансовых сайтах, таких как CNN, Seeking Alpha, Market Screener и других.



Актуальные исследования доказывают, что чем больше внимания компания уделяет сферам устойчивого развития и корпоративной ответственности, тем выше её доходы.



По данным Financial Times, ESG-инвестиции в настоящее время являются наиболее динамично развивающимся сегментом индустрии управления активами. Этот термин расшифровывается как environmental, social, governance (окружающая среда, общество, управление), то есть, ESG-инвестирование помимо экономической прибыли учитывает также социальные факторы: сохранение окружающей среды и биологического разнообразия, защиту прав человека и прав потребителей и т.д.







В течение многих лет некоторые банки и инвесторы, придерживающиеся политики ESG, избегали приобретения акций компаний, связанных с производством или распространением алкоголя, табачных изделий, каннабиса и подобных продуктов, а также инвестиций в индустрии азартных игр, топлива или безопасности. Однако в последнее время в их позиции произошли определенные изменения. Некоторые инвесторы, включая шведский SEB, поменяли своё отношение к инвестициям в эти отрасли. Сможет ли этот тренд повлиять также на табачную промышленность?



В ответ на эти публикации аналитический сайт Barron's, принадлежащий компании Dow Jones, даже заявил: "Сейчас настало время покупать акции Philip Morris". По словам аналитика Брайана Энглера, управляющего портфелем акций в Kovitz Investment Group Partners: "Philip Morris сегодня является другой компанией. Покупка шведской Match в ноябре закрепила ее мировое лидерство в области никотиновых продуктов". Энглер отметил портфель продуктов компании, не требующих от пользователей курения табака и имеющих сниженный потенциал вреда. "Сделка была закрыта месяц спустя после того, как Philip Morris заплатила Altria 2,7 миллиарда долларов за право продажи своего флагманского продукта IQOS в США, и это первое возвращение Philip Morris на местный рынок с момента разделения двух компаний в 2008 году".



"Значение этих двух сделок, - говорит Энглер, - означает, что Philip Morris может иметь более долгое и ясное будущее, чем опасались многие инвесторы". Он также отметил, что "это еще одно доказательство того, что Philip Morris находится на пути к устойчивому, прибыльному и долгосрочному росту".



В интервью Financial Times генеральный директор компании Яцек Ольчак сказал, что "стратегия Philip Morris по отказу от сигарет должна привести к переосмыслению среди инвесторов. Переход Philip Morris от горящих сигарет к альтернативным методам потребления никотина без сгорания снижает потенциал вреда. Эти продукты составили треть ее доходов в прошлом году, что ставит новую линейку компании во главу угла, когда речь идет об экологических, социальных и общественных проблемах".



В рамках стратегии по привлечению инвесторов, которые ранее избегали акций компании из-за своей политики ESG, был проведен ряд первичных переговоров с ведущими инвестиционными фондами Европы. Ольчак утверждает: "Управляющие активами не будут тратить время на разговор с вами, если они не считают, что настанет день, когда им придется пересмотреть свою предыдущую инвестиционную политику по отношению к компании". Он также положительно ответил на вопрос, верит ли он, что акции Philip Morris в будущем могут быть классифицированы как ESG в свете инвестиций компании в альтернативы курению сигарет.



Как известно, компания Philip Morris поставила перед собой цель, что до 2025 года половина ее выручки будет приходиться на бездымные продукты, включая систему нагревания табака IQOS. Однако аналитики ожидают, что доля этого сегмента, скорее всего, будет немного ниже 50%. В отношении этого Ольчак сказал: "Есть и другое мнение, которое также набирает популярность и утверждает, что именно избегая определенного сегмента отрасли вы ограничиваете свою способность влиять на её будущее".



Financial Times отмечает, что проблемы, связанные с определением ESG, усложнены отсутствием универсального, объективного и точного набора правил. В Европе, где тенденция ESG более развита, управляющие активами жалуются на невыполнимость новых правил Европейского союза для классификации устойчивых инвестиций. Financial Times цитирует аналитика Barclays Гайна Гурава, который сказал: "Philip Morris имеет наилучшую историю для того, чтобы стать компанией ESG в своей отрасли..." Аналитик ссылается на такие продукты, как IQOS, и покупку Swedish Match в прошлом году за 15,7 миллиарда долларов. Однако Гурав заявил также, что "планка, которую ESG-фонды поставят для отрасли, очень высока", и добавил, что "компании еще ждет долгий путь, прежде чем они смогут убедить инвесторов".