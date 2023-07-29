Сэмюэл Л. Джексон подарил на свадьбу Скарлетт Йоханссон и Райану Рейнольдсу улей
Скарлетт Йоханссон и Райан Рейнольдс поженились в 2008 году, но их брак длился недолго. Через три года влюбленные разошлись.
“Мне казалось, что я готова к созданию семьи, но по факту просто романтизировала своего партнера. К сожалению, он оказался не моей второй половинкой, и мы разошлись”, – объяснила тогда Скарлетт причину их разрыва.
Во время недавнего интервью Сэмюэл Л. Джексон рассказал о подарке, который вручил звездам в день свадьбы.
"Моим свадебным подарком был улей”, – рассказал актер. “Скарлетт всегда говорила о природе, поэтому я подарил им 10 фунтов пчел".
Вероятно, Скарлетт и Райану понравился подарок актера.
"Некоторое время они держали пчел и получали от них мед, пока были женаты", – поделился актер.