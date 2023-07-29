



Сэмюэл Л. Джексон подарил на свадьбу Скарлетт Йоханссон и Райану Рейнольдсу улей

Скарлетт Йоханссон и Райан Рейнольдс поженились в 2008 году, но их брак длился недолго. Через три года влюбленные разошлись.



“Мне казалось, что я готова к созданию семьи, но по факту просто романтизировала своего партнера. К сожалению, он оказался не моей второй половинкой, и мы разошлись”, – объяснила тогда Скарлетт причину их разрыва.



Во время недавнего интервью Сэмюэл Л. Джексон рассказал о подарке, который вручил звездам в день свадьбы.



"Моим свадебным подарком был улей”, – рассказал актер. “Скарлетт всегда говорила о природе, поэтому я подарил им 10 фунтов пчел".



Вероятно, Скарлетт и Райану понравился подарок актера.



"Некоторое время они держали пчел и получали от них мед, пока были женаты", – поделился актер.