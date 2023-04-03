



Семья жертвы “дизенгофского” теракта пожертвовала органы пяти людям

Семья 32-летнего Ора Эшкара, погибшего 20 марта от пулевого ранения, полученного во время теракта в Тель-Авиве 9 марта, пожертвовала его органы пяти людям. Сердце Эшкара было пересажено 65-летнему мужчине. 75-летнему мужчине трансплантировали печень. 52-летний и 59-летний пациенты получили по почке, а годовалому ребенку пересадили долю печени.



Пересадка сердца Едидии Сулимани, отцу четверых детей и дедушке 11 детей, была “особо сложной”, поскольку пациенту ранее было имплантировано искусственное сердце.

Профессор Дэн Аравот, заведующий отделен

ием кардиоторакальной хирургии больницы Бейлинсон, сообщил, что “операция длилась несколько часов, так как нам нужно было отсоединить искусственное сердце и подсоединить органическое”. Пациент получил крепкое сердце молодого спортсмена, которое поможет ему быстро восстановиться и прожить долгую жизнь.



Сам Едидия говорит, что “был так тронут, когда мне сообщили о пожертвовании, и я сразу связал это с тем, что я услышал в СМИ об Ор Эшкар. Я очень благодарен семье”.



Эшкар был смертельно ранен, когда член ХАМАСа открыл огонь возле кафе на углу улиц Дизенгоф и Бен-Гурион в центре города. Террорист также застрелил 34-летнего Ротема Мансано и 36-летнего Майкла Осдона.