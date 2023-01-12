



Семья Уитни Хьюстон расстроилась из-за шутки на “Золотом глобусе” о ее смерти

Известная певица и актриса Уитни Хьюстон умерла в 2012 году в возрасте 48 лет, в отеле Beverly Hilton в Калифорнии в феврале 2012 года. Спустя 11 лет после смерти Хьюстон на этой неделе в том же отеле, где она умерла, прошла церемония вручения премии “Золотой глобус”, а ведущий Джеррод Кармайкл сослался на этот факт в шутку.



Обращаясь к зрителям в здании и по телевизору, комик пошутил: “Вот мы и в прямом эфире из отеля, в котором убили Уитни Хьюстон, Беверли Хилтон”.

Зрители лишь вздохнули от неудачной шутки, но шоу продолжилось как обычно.



Однако, теперь родственница и бывший менеджер звезды Пэт Хьюстон, говорит, что семья “разочарована” этой шуткой.



“Мы разочарованы шуткой и считаем ее дурным тоном”, – говорится в сообщении.



В прошлом году исполнилось десять лет со дня безвременной кончины актрисы и певицы, и ее имя так же известно, как и прежде, благодаря ее невероятному наследию.



Биографический фильм о звезде “Я хочу потанцевать с кем-нибудь” пользуется популярностью как у фанатов, так и у критиков.



В 2020 году Хьюстон была занесена в Зал славы рок-н-ролла посмертно, почти через десять лет после ее смерти.

