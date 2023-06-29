



Семья Мадонны: мы боялись, что потеряем ее

Родственники Мадонны боялись ее потерять, узнав о заражении певицы серьезной бактериальной инфекцией.



Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.



Уточняется, что все это время ее дочь Лурдес Леон была возле матери, которая попала в отделении интенсивной терапии в Нью-Йорке. По словам друга семьи, близкие готовились к худшему.



"В течение последних нескольких дней никто на самом деле не знал, в каком направлении все обернется. Ее семья готовилась к худшему. Потому все держалось в тайне с субботы. Все верили, что мы можем ее потерять", — сообщает источник.



Ранее менеджер Мадонны Гай Осери сообщил о том, что состояние артистки уже улучшилось, однако она по-прежнему остается под наблюдением врачей.

