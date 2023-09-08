



Семилетняя девочка нашла алмаз 2,95 карата в парке Арканзаса

7-летняя Аспен Браун из Парагулда, штат Арканзас,во время поездки на день рождения в государственный парк “Кратер алмазов” нашла большой подарок – бриллиант весом 2,95 карата.



В парке штата Арканзас сообщили, что семья Аспен праздновала день рождения девочки, когда она заметила алмаз в северной поисковой зоне парка.

Бриллиант весом 2,95 карата имеет размер зеленой горошины и имеет золотисто-коричневый цвет.



Он стал вторым по величине алмазом, найденным посетителем парка в этом году. Самым крупным был коричневый алмаз весом 3,29 карата, найденный в марте.



Ранее на этой территории вели коммерческую добычу алмазов, прежде чем в 1972 году она стала государственным парком.