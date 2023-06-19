



Семьи жертв терактов Янив и Ди встретились с получателями органов их близких

Шестеро израильтян, которые восстановили свое зрение благодаря щедрости недавних жертв палестинских терактов, имели возможность лично поблагодарить семьи доноров в воскресенье.



Родители, братья и сестры Ягеля и Гилеля Янив встретились в больнице “Бейлинсон” в Петах-Тикве с тремя из четырех человек, получивших роговицы убитых братьев. Раввин Лео Ди и его дети встретились в медицинском центре “Хадасса” с двумя реципиентами роговицы, пожертвованной Люси Ди.



Роговицы можно хранить 1-2 недели, а ткань одной роговицы можно использовать для нескольких реципиентов. Семьдесят процентов трансплантаций в Израиле выполняются в больнице “Бейлинсон”.



“Я благодарю вас от всего сердца за свет, который вы зажгли в моих глазах, я благодарю вас за вашу благородную душу и решение сделать что-то настолько смелое, что навсегда повлияет на мою жизнь. Я никогда не забуду подарок, который вы мне сделали”, – сказала Зиона Зальцберг семье Янив.



68-летняя Зальцберг из Мигдаль-Ха-Эмек любит путешествовать. Однако, из-за повреждения зрения она не могла путешествовать самостоятельно и чувствовала себя обузой для своей семьи. С ее новой роговицей она снова стала независимой. Другими реципиентами роговицы были 66-летний Рон Кармели из Петах-Тиквы, и 42-летний Ицхак Бускила из Тират-Кармеля. До трансплантации Бускиле из-за проблем со зрением было очень сложно работать в складской логистике. С новой роговицей он может продолжать обеспечивать свою семью, выполняя работу, которая ему нравится. Четвертый получатель – 44-летний Тал Алмос из Атлита два года назад потерял зрение из-за несчастного случая.



“Мы желаем, чтобы получатели увидели мир с точки зрения добра и счастья так, как его видели милые Ягель и Гилель”, – сказал Шалом Янив. “Их большие красивые глаза будут продолжать освещать наш мир через этих четырех человек. Это дает нам надежду, что даже после их ухода они продолжают помогать другим”.



Люси Ди была тяжело ранена в результате теракта 7 апреля, когда она ехала со своими дочерьми Майей и Риной в северной долине реки Иордан. Три дня спустя она скончалась от полученных травм в больнице. 20-летняя Майя и 15-летняя Рина погибли на месте нападения. 22-летний Халель Янив и 20-летний Ягель Янив из поселения Хар-Брача на севере Иудеи и Самарии погибли 26 февраля, когда их машина попала в засаду при проезде через соседний палестинский город Хавара.