



Семейная драма Виктории Бекхэм: разрыв с сыном из-за невестки

Это было очень веселое Рождество для Бекхэмов, и Виктория дала поклонникам возможность заглянуть в их праздничные дни. Но в веселье не принимал участие старший сын Бруклин.



Согласно инсайдерской информации чета Пельц-Бекхэмов активно проходит "детоксикацию от Бекхэмов". Похоже, что Никола поощряет Бруклина к разрыву с семьей.



Бекхэмы наслаждались Рождеством в своем поместье Котсуолдс. Виктория порадовала поклонников любимым снимком со своим мужем Дэвидом в джемпере с надписью "Все, что я хочу на Рождество, это Дэвид Бекхэм", подписав его: "Я получила то, что хотела, в это Рождество".



В то же время 23-летний Бруклин, женившийся на наследнице миллиардера Николе Пельтц в апреле прошлого года, провел Рождество с женой в поместье ее родителей во Флориде и загорая на яхте со своими друзьями.



В своих публичных сообщениях Бекхемы написали, что скучают по Бруклину, но не упомянули Николу, что было, мягко говоря, неловко. Фанаты говорят, что две главные женщины в жизни Бруклина ведут ожесточенную борьбу за его внимание.



Вражда началась после того, как планы на свадьбу "пошли не так": Никола публично рассказала, что Виктория планировала разработать дизайн ее свадебного платья, прежде чем в последнюю минуту поняла, что "ее ателье не может этого сделать", добавив, что "ни одна семья не идеальна".



Виктория теряет контакт со старшим сыном, и как говорят инсайдеры "опустошена и плачет" из-за распада семьи.



По слухам, Виктория говорит, что "Бруклин следует за своей женой как щенок", а Никола в свою очередь обвиняет свекровь в том, что "она до сих пор душит Бруклина" и не дает ему быть самостоятельным.



