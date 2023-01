Сэм Смит выпустил провокационный клип в бурлескном стиле – видео

В клипе, созданном в бурлескном стиле, Сэм прибывает на вечеринку на вертолете в огромном пышном розовом платье. На протяжении всего ролика артист меняет несколько образов, но наибольшее внимание привлек корсет с сердцами – это наряды украинского бренда FROLOV.



Видео срежиссировала украинская клипмейкер Таня Муиньо, которую приглашают снимать работы самые известные артисты мира.



“Это видео сказочное, экстравагантное, удивительное и все, что между этим. Создать это вместе с Муиньо было мечтой. Надеюсь, это принесет вам настоящую радость”, – считает Сэм Смит.



Правда, в сети по-разному отнеслись к такому виду творчества. И хотя многие критикуют новый клип Сэма Смита за провокационность и пошлость, большинство хвалят его. Между тем роликуже набрал почти полмиллиона просмотров.

Напомним, клипмейкер Таня Муиньо стала номинанткой Грэмми за "Лучшее музыкальное видео". Девушка может выиграть премию за работу над клипом As It Was артиста Гарри Стайлза. Ранее она создала клип для совместного трека Бритни Спирс и Элтона Джона.В платье от бренда FROLOV неделю назад появилась Бейонсе , впервые за 4 года выступившая в Дубае на презентации гостиничного комплекса Atlantis The Royal. Знаменитость надела кутюрное розовое мини-платье Firework с фирменным дизайном в виде кристаллов.