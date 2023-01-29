



Сэм Смит выпустил провокационный клип в бурлескном стиле – видео

В клипе, созданном в бурлескном стиле, Сэм прибывает на вечеринку на вертолете в огромном пышном розовом платье. На протяжении всего ролика артист меняет несколько образов, но наибольшее внимание привлек корсет с сердцами – это наряды украинского бренда FROLOV.



Видео срежиссировала украинская клипмейкер Таня Муиньо, которую приглашают снимать работы самые известные артисты мира.



“Это видео сказочное, экстравагантное, удивительное и все, что между этим. Создать это вместе с Муиньо было мечтой. Надеюсь, это принесет вам настоящую радость”, – считает Сэм Смит.



Правда, в сети по-разному отнеслись к такому виду творчества. И хотя многие критикуют новый клип Сэма Смита за провокационность и пошлость, большинство хвалят его. Между тем роликуже набрал почти полмиллиона просмотров.