



Селин Дион сделала грустное заявление в связи с неизлечимой болезнью

В декабре прошлого года легендарная певица Селин Дион объявила, что у нее диагностировано редкое неизлечимое неврологическое расстройство, известное как синдром жесткой личности. Теперь Дион объявила, что отменяет все даты своего тура Courage World Tour, поскольку ее борьба с расстройством продолжается, сообщает themix.net.



"С огромным разочарованием мы вынуждены объявить сегодня об отмене мирового турне Courage, — написала 55-летняя Дион в длинном посте в Instagram. - Мне так жаль снова разочаровывать всех вас. Я очень много работаю, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень трудными, даже когда ты на 100% готов".



"Несправедливо по отношению к вам продолжать откладывать выступления, и хотя это разбивает мне сердце, будет лучше, если мы отменим все сейчас, пока я действительно не буду готова снова вернуться на сцену, — продолжила она. - Я хочу, чтобы вы все знали, я не сдаюсь… и мне не терпится увидеть вас снова!"



Дион шокировала своих поклонников в конце прошлого года, когда объявила, что у нее диагностировали синдром жесткой личности, который определяется как "редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему (головной и спинной мозг). Люди с этим заболеванием сначала испытывают скованность мышц туловища, за которой со временем следует развитие скованности и скованности в ногах и других мышцах тела".





