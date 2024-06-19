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Селин Дион презентовала документальный фильм
19.06.2024 04:36 Алина Груднева

Селин Дион презентовала документальный фильм

Легендарная канадская певица Селин Дион презентовала в Нью-Йорке свой документальный фильм "Я: Селин Дион".

По данным The Daily Mail, показ состоялся через неделю после того, как она пообещала вернуться на сцену.

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"Документалку" о певице срежиссировал Ирэн Тейлор. На Prime Video лента выйдет 25 июня.

В фильме Селин раскрывает подробности о борьбе с синдромом мышечной скованности, в котором она призналась в 2022 году.

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