



Селин Дион презентовала документальный фильм

Легендарная канадская певица Селин Дион презентовала в Нью-Йорке свой документальный фильм "Я: Селин Дион".



По данным The Daily Mail, показ состоялся через неделю после того, как она пообещала вернуться на сцену.



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"Документалку" о певице срежиссировал Ирэн Тейлор. На Prime Video лента выйдет 25 июня.



В фильме Селин раскрывает подробности о борьбе с синдромом мышечной скованности, в котором она призналась в 2022 году.