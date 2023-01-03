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Селин Дион не включили в список 200 величайших исполнителей
03.01.2023 17:37 Ольга Белозерова

Селин Дион не включили в список 200 величайших исполнителей

Певица Селин Дион не была включена в список 200 величайших исполнителей всех времен журнала Rolling Stone.

Некоторые в социальных сетях считают, что это большая ошибка, сообщает CNN.

"Со всем уважением, не включать в этот список Селин Дион, возможно, лучшую вокалистку всех времен, это граничит с изменой", - написал продюсер Джейми Ламберт.

Также поклонники жаловались, что и другие крупные звезды, такие как Дионн Уорвик, Дайана Росс и Стинг, не были включены.

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