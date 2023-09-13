



Селена Гомес в откровенном боди показала роскошную фигуру после похудения

Популярная певица Селена Гомес в последнее время набирала вес из-за лекарств, но, судя по новым снимкам, знаменитость справилась с этой проблемой и почти вернула себе прежние формы.



На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в боди в 2019 году и сейчас.



Судя по снимку "до" и "после", знаменитость действительно взяла себя в руки. Ее фигура выглядит почти как прежде, с той разницей, что сейчас певица взрослее.



На проблему с весом Селена жаловалась последние годы. Дело в том, что певица боролась с волчанкой. Ей приходилось принимать лекарства, которые удерживали воду в организме.



