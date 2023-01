Селена Гомес опровергла слухи о новом романе

Певица Селена Гомес отреагировала на слухи о том, что она закрутила новый роман с диджеем группы The Chainsmokers Эндрю Таггартом.



Исполнительница опубликовала в своем Instagram сторис с подписью: "Мне слишком нравится быть одной".



Кроме этого, сообщает журнал People, певица добавила хэштег "#iamsingle" (я свободна - прим. ред.).



Ранее Селену Гомес и Эндрю Таггарта заметили вместе играющими в боулинг в воскресенье в нью-йоркском The Gutter.





Selena Gomez denies she is dating The Chainsmokers’ Drew Taggart:



“# iamsingle” pic.twitter.com/vK4RTiWeCf