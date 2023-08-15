



"Сексвайф". Муж принуждал жену к простиуции, но возмутился поведением клиента

В Москве мужчина провёл ночь с девушкой по вызову. Её гражданский муж оказался недоволен тем, как именно это произошло, и вскоре она написала на заказчика заявление об изнасиловании.



Парень 19-летней Елены (имя изменено) находится в тяжёлом финансовом положении и проходит процедуру банкротства. Чтобы улучшить ситуацию, пара разместила свою анкету на сайте интим-услуг, и три месяца девушка выезжала на оплачиваемые встречи с клиентами, иногда вместе с гражданским мужем.



За свой последний визит Елена попросила у 44-летнего клиента 30000 рублей. Позже, с разрешения мужа, она осталась у мужчины на ночь, за что получила ещё 40 тысяч. С утра девушка уехала домой, но через некоторое время сообщила клиенту, что муж оказался недоволен тем, что у них случился анальный секс. Вскоре Елена удалила переписку с заказчиком и свою анкету с сайта и подала заявление об изнасиловании.



10 августа полицейские побеседовали с мужчиной. Он подтвердил факт встречи, форму интимной близости и оплату за неё, подчеркнув, что всё было по согласию. Сейчас в МВД проводят проверку этой впечатляющей истории, а на саму Елену тем временем уже составили административный протокол о занятии проституцией (штраф до двух тысяч рублей).