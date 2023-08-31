



Сексопатолог спит со своими клиентами, чтобы спасти их брак

Сексопатолог Оливия с 15-летним стажем из американского штата Айдахо спит со своими клиентами, чтобы помочь им спасти брак.



По данным британской газеты The Mirror, женщина утверждает, что спасла сотни семейных пар на "самых крутых сеансах в мире".



Она оказывает клиентам психологическую поддержку, объясняет им, что они делают не так, а также дает дерзкие советы и демонстрирует кое-какие трюки, прыгая с ними в постель. Также Оливия рассказывает подопечным о фитнесе, регулярных физических упражнениях и здоровом питании, чтобы помочь им добиться лучшего секса в своей жизни.



Один из ее главных советов мужчинам с избыточным весом — "приседайте", поскольку ожирение может ограничить кровоток и привести к эректильной дисфункции. Услуги эксперта пользуются большой популярностью. Она принимает до 10 человек в неделю и зарабатывает на этом 500 000 долларов в год.