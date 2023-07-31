



Секс втроем: гигантский иск к израильскому адвокату

Женщина из Кириот требует более двух миллионов шекелей от известного адвоката с севера Израиля за видео, которое, как она утверждает, он снял во время их секса втроем, с другой женщиной.



В 2020 году, через три года после этого, к своему полному удивлению, она узнала, что видео было выложено на многих порносайтах, предназначенных для израильтян, люди стали узнавать ее на улице как “невольную звезду”, подходить к ней и комментировать ее перфоманс.



С тех пор она страдает от тревоги и депрессии, признана инвалидом, потеряла партнера, была вынуждена уйти с работы и закрыться в своем доме. Из дома она выходит в маске. "Он разрушил мою жизнь, мой мир рухнул на меня", - говорит она в интервью Walla!



Сексуальный инцидент, о котором идет речь, произошел, когда женщина Далия (псевдоним) находилась между разводом и очередными длительными отношениями, которые уже были на пути к браку.



С адвокатом она познакомилась на сайте для разведенных. "Он сказал, что его зовут Джимми и что он не женат", - вспоминает она. "Оглядываясь назад, могу сказать, что единственное, что в этой его истории оказалось правдой, - это то, что он адвокат. У нас было несколько свиданий, но он мне не подошел. Я не хотела его. Он надавил, и я каким-то образом согласилась прийти в гости к его девушке, так он сказал. Он пришел в полдень с какой-то красавицей и с бутылкой вина. Мы сидели и пили. Она была в шортах, с ней все было голо и открыто, и вдруг она начинает с меня. Я никогда не был с девушкой и не знаю, как это произошло, но мы начали, с ним у меня в тот день ничего не было, но он разделся, лег на кровать, в руках у него был телефон, я подозревала, что он снимает, и я ему говорила, чтобы он стер. Я даже подумала, что это фото. Кто мог подумать о видео? Также было слышно, как та девушка говорит, что ей не нравится, когда ее фотографируют. Я вышла из комнаты. Они сделали то, что сделали".



Но на этом все не заканчивается. "Когда они снова вышли, я сказала ему, чтобы он удалил, он сказал "да-да-да, конечно", показал, что удаляет, но сегодня мне ясно, что на самом деле произошло", - добавляет она. "Похоже, что они пришли снимать меня. Может быть, чтобы отомстить мне за то, что я ему отказала", - пытается она объяснить то, что оказалось особенно жестокой травмой, которая сопровождает ее с момента публикации видео в интернете.



Согласно исковому заявлению, адвокат-ответчик не отрицал и не отрицает, что такая интимная встреча действительно имела место, на которой он присутствовал, и что именно он вел видеосъемку с помощью своего мобильного телефона, но отрицает, что именно он непосредственно передавал или выкладывал видео в сеть. У него есть интересное объяснение: "Истица сама распространила видеозапись "для рекламы себя и своих навыков".

