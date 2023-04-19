



Секс в пожилом возрасте - образ жизни, который влияет на долголетие

Молчание и неприятности, связанные с обсуждением секса в пожилом возрасте, только укрепляют восприятие того, что поднятие этой темы является девиантным, в то время как отрицание ее значимости демонстрирует невежество, по словам Керен Атиас, предпринимателя и генерального директора Fizzz (www.fizzz.co.il).



По словам Керен Атис, старшее поколение часто не получает нужной информации и не имеет возможности общаться на эту тему открыто и честно, что может негативно сказываться на их жизни. Поэтому она убеждена, что важно налаживать открытый диалог на эту тему и обеспечивать доступ к информации и ресурсам для поддержания здоровья и качества жизни в старости.



Керен Атис призывает не игнорировать тему секса и сексуальности в старости и наоборот, рекомендует поддерживать ее обсуждение и активно практиковать, если это возможно. Она также отмечает, что индустрия красоты и здоровья начинает проявлять больший интерес к этой теме, разрабатывая продукты и услуги, которые способствуют поддержанию здоровья и сексуальности старшего поколения.







Таким образом, секс в старости может оказывать значительное влияние на здоровье и продолжительность жизни. Важно поддерживать открытый диалог на эту тему, обеспечивать доступ к информации и ресурсам, и активно практиковать сексуальную активность, если это возможно.



Ученые и Институт Кинси при университете Индианы сообщают о нечетких границах возраста для сексуальной активности. В статье, опубликованной в журнале Health Day год назад, доктор Стефани Сандерс, исследовавшая тему сексуальности в пожилом возрасте, указывает, что сексуальные и интимные отношения являются одними из вопросов, которые волнуют людей в возрасте от 50 до 80 лет. Профессиональные свидетельства поддерживают подход "используй или потеряешь" в отношении сексуальности. Профессор Уолтер Бортц из медицинской школы Стэнфорда сделал вывод из своих исследований, что если пожилые люди готовы и физически способны, а их партнеры тоже готовы, то секс может быть "хорошим" до конца их жизни. По его мнению, сексуальная активность помогает улучшить психическое и физическое здоровье и обеспечивает лучшее качество жизни.

В заключение, обсуждение и практика сексуальности в пожилом возрасте важны для поддержания физического и психического здоровья, а также для улучшения качества жизни. Необходимо преодолеть молчание и стигматизацию вокруг этой темы и поощрять открытый диалог и образование.



Данные находятся везде, говорит проф. Борц, и потому это кажется выжившей темой, так как сексуальная активность связана с более длительной жизнью, люди нуждаются в людях, и интимные отношения обеспечивают более сильный и эффективный эффект жизнеспособности, образ жизни, который влияет на продолжительность жизни. Аттиас согласна с результатами исследований: "Одним из сильных доказательств в пользу роста и стремления к сексуальности в зрелом возрасте является тот факт, что рынок развивается в последние годы и продолжает расти. Мир секс-игрушек меняет свое лицо и становится легитимным продуктом для все большего числа людей. Мы переживаем технологический ренессанс в области, который отвечает на благополучие и технологии, которые позволяют сегодня обнаруживать и поддерживать сексуальность, здоровье и образ жизни, продлевающие продолжительность и качество жизни. Все это не предназначено только для молодых и мир уже не принадлежит молодым, а всем."



Одной из проблем, возникающих в исследованиях, является восприятие молодым поколением пожилых людей среди них. Суждение препятствует пожилым людям находить партнеров для своей сексуальной жизни и вести активную половую жизнь. В США пожилые люди считаются самой быстрорастущей группой благодаря феномену "бэби-бума", который произошел в истории человечества и привел к новым характеристикам и числам. К 2030 году каждый пятый американец будет иметь возраст 65 лет и старше. В последнее десятилетие это поколение чувствует, что они хотят поддерживать сексуальные отношения, наслаждаться половыми отношениями и не стыдиться этого до конца своих жизней. Осознание преимуществ половой активности сделало тему интересной для многих, которые, в отличие от своих родителей, стремятся продолжать и заполнить все пробелы, которые возникли в этой области из-за неправильных представлений и устаревших идей, на которых они были обучены.



"Наслаждение в третьем возрасте"







Третий возраст является своего рода загадкой, когда речь заходит о сексуальности и сексе. Мы все еще с трудом можем себе представить наших старших родителей, забавляющихся между простыней. При росте продолжительности жизни и улучшении качества жизни в третьем возрасте благодаря осведомленности о физической активности, здоровье и занятиях - все это способствует благополучию третьего поколения.



Я часто общаюсь и встречаюсь с женщинами и мужчинами в возрасте 70 лет и старше, и для меня это тоже было приятным сюрпризом узнать, что либидо не обязательно связано с физическим возрастом, но все больше и больше связано с популяциями, которые стремятся поддерживать здоровый образ жизни и сексуальное желание.



Сексуальные отношения в третьем возрасте могут быть очень разнообразными и близкими. Предварительные ласки приобретают большее значение в этом золотом возрасте и иногда становятся центром внимания. Больше прикосновений, взаимной стимуляции, просмотра эротических фильмов вместе и взаимных массажей. Важно научиться идти по течению, и возможно и рекомендуется использовать смазки для женщин и иногда таблетки для мужчин, чтобы увеличить удовольствие. Наслаждаться сексуальными отношениями без проникновения также возможно. Необходимость в прикосновении и близости в этом возрасте остро ощущается, поэтому кажется, что есть увеличенный интерес и связь с идеями BDSM. В мире BDSM предварительные ласки и акт дольше и более интенсивны - "сессия" на профессиональном языке, и поэтому население в этом возрасте будет приобретать не только секс-игрушки, но и дополнительные аксессуары, такие как кнуты, веревки, повязки на глаза, массажные масла и т. д.



Возрастная группа людей старше 70 лет является загадкой в плане сексуальности и секса. Мы все еще с трудом можем представить, что наши старшие родители занимаются любовью между простынями. Однако увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни в третьем возрасте, благодаря осознанию необходимости физической активности, здоровья и занятости, все это способствует благополучию пожилых людей.



Я часто общаюсь и встречаюсь с женщинами и мужчинами старшего возраста, и для меня было приятным сюрпризом обнаружить, что либидо не обязательно связано с физическим возрастом, но все больше и больше связано с популяциями, которые стремятся поддерживать здоровый образ жизни и сексуальное желание.



Сексуальные отношения в третьем возрасте могут быть очень разнообразными и интимными. Предварительные ласки становятся более важными в золотом возрасте и иногда становятся центром внимания. Есть больше ласк, взаимного стимулирования, просмотра эротических фильмов вместе и взаимных массажей. Важно научиться идти по течению, и возможно и рекомендуется использовать смазки для женщин и иногда таблетки для мужчин, чтобы увеличить удовольствие. Наслаждаться сексуальными отношениями без проникновения также возможно. Потребность в прикосновениях и близости в этом возрасте остро ощущается, и поэтому к BDSM-идеям увеличивается интерес и связь. В мире BDSM предварительные ласки и акт более длительные и интенсивные - "сессия" в профессиональном языке, поэтому пожилые люди будут приобретать не только секс-игрушки, но и дополнительные аксессуары, такие как кнуты, веревки, повязки на глаза, массажные масла и т.д.



Как сохранить физические и сексуальные ощущения в старости?



Давайте начнем с очевидного: занятия спортом! Помимо преимуществ для здоровья, вы будете чувствовать себя более энергичными и привлекательными. Как мы все знаем, секс начинается в голове.



Во-вторых, измените свои привычки в постели! Это означает уменьшение акцента на проникновение и больший упор на долгое и медленное прелюдие. Например: массаж всего тела, оральный секс или взаимная мастурбация. Это поможет вам увеличить желание и даст достаточно времени, чтобы насладиться близостью и удовольствием без давления. Медленный секс также приятен. Он даже создает более интимную связь, потому что теперь у вас есть возможность быть более внимательными к потребностям друг друга.



В-третьих, не стесняйтесь! Это может быть неловкой темой и недостаточно обсуждаться, но не стесняйтесь обращаться за советом или лечением любых проблем, которые мешают вашему сексуальному желанию или функции. Сегодня есть множество решений, не только медикаментозных, таких как Виагра. Поэтому, хотя вы можете не остановить время, нет причин прекращать заниматься сексом.



Многие женщины замечают, что секс становится менее комфортным, чем раньше. Хотя желание и возбуждение могут не пострадать, тело может не реагировать так, как раньше. Причина этого заключается в том, что тело производит меньше эстрогена и становится сухим, что может вызывать дискомфорт и даже боль в определенных ситуациях.



Есть решение, и оно довольно простое - вы можете приобрести водные смазки, которые могут сделать секс намного проще и приятнее.

Будьте заинтересованы - поймите! Совершенно нормально, что ваше сексуальное желание не такое, каким было в юности. Существует много факторов, которые влияют на либидо, такие как гормональные изменения, лекарства и различные медицинские состояния, которые могут привести к снижению сексуального желания. Интерес и понимание приведут к завершению и поиску решений из всех областей.



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