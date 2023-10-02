



"Секс-хищник": скандал вокруг комика Рассела Брэнда набирает обороты

Полиция приступила к расследованию в отношении популярного британского комика Рассела Брэнда, которого в домогательствах и изнасилованиях обвинили уже как минимум 10 женщин.



По данным газеты The Daily Mail, в последнем обвинении, одна из предполагаемых его жертв обозвала знаменитость "секс-хищником".



По словам женщины, она проживала рядом с бывшей звездой "Большого брата" и подружилась с ним в 2015 году, когда и подверглась секс-атаке с его стороны. Ее первое заявление о домогательствах было отклонено полицией. Расследование возобновилось только сейчас, поскольку уже с дюжину женщин обвинили комика.



Правоохранители сообщили, что последняя заявительница обратилась к ним с "с новой информацией".



"Эта информация расследуется, поэтому комментировать продолжающееся расследование было бы неуместно", - отметили в полиции.