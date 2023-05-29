



Секс – это спорт: В Швеции впервые проведут чемпионат Европы

Шведская федерация секса планирует провести первый чемпионат Европы по сексу . Он состоится в Гетеборге 8 июня 2023 года. Участие в турнире примут 20 представителей из разных стран Европы. Об этом говорится на сайте Шведской федерации секса.



Известно, что Швеция первой зарегистрировала секс как вид спорта. Чемпионат Европы по сексу продлится несколько недель. Участники будут соревноваться ежедневно по шесть часов. Длительность "матча" составит от 45 минут до часа. Отмечается, что конкурсанты будут соревноваться по 16 дисциплинам, и в каждой они будут набирать очки.



Список дисциплин:

соблазнение,

массаж разных частей тела,

массаж эротических зон на теле партнера,

прелюдия,

оральный секс,

проникновение,

выносливость,

внешний вид,

выполнение позы,

креативность в изменении позы,

выносливость и количество оргазмов за определенное время,

артистическое выступление и обмен позами,

повышение АД и частоты сердечных сокращений во время соревнований,

самая красивая и сложная поза,

наиболее художественная коммуникация по мнению жюри и зрителей.

За каждую дисциплину можно получить от 5 до 10 баллов. Очки присуждаются общественностью и комитетом, состоящий из пяти судей.В Шведской федерации секса считают, что превращение секса в спорт “было только вопросом времени”.“Именно благодаря сексу люди могут достичь психического и физического благополучия, но этому нужно тренироваться”, – уверены там.