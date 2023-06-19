



Секс – это как кардио: Экс-модель рассказала, как похудела на 5 килограммов

Келли Бенсимон, известная бизнесвумен и бывшая топ-модель, которая также является звездой сериала "Настоящие домохозяйки", смогла быстро сбросить 5 килограммов с помощью секса. Об этом сообщило издание Daily Mail.



Келли рассказала, что в свои 55 лет решила сбросить вес за месяц до премьеры очередной серии. При этом она призналась, что чувствует влияние возраста.



"Мне 55, мое тело начало меняться после менопаузы. Занимаясь спортом и правильно питаясь, я смогла сбросить 22 сантиметра с талии", – говорит Бенсимон. "Я начинала с веса 66 кг, а сейчас вешу 61".



Она также сказала, что "занимается дома" со своим парнем, несмотря на свой “сумасшедший график”.



"Я в отличной форме благодаря сексу. Это как кардио", – говорит женщина, раскрывая свой секрет похудения.



Бенсимон рассказала о своей новой диете, которая заключается в замене некоторых продуктов более здоровыми альтернативами. Она перестала употреблять традиционные салатные заправки, заменив их оливковым маслом.



"Вы даже не подозреваете, сколько калорий содержит эти заправки", – отмечает она.



Келли надеется, что ее собственный пример побудит других женщин более внимательно относиться к своему здоровью и внешнему виду. По ее словам, активный и здоровый образ жизни в сочетании с правильным питанием – лучший способ повернуть время вспять.