



Секретное оружие: белье, которое подчеркнет красоту вечернего наряда

Летние торжества – веский повод надеть самое шикарное, самое обтягивающее, самое откровенное платье с глубочайшим декольте, обнаженной спиной или бесконечным разрезом. А чтобы такая одежда сидела безупречно, необходимо правильно подобрать белье. Сеть Jack Kuba предлагает коллекцию корректирующего белья и аксессуаров под открытую одежду. Здесь вы найдете решение под любой, даже самый откровенный фасон вечернего наряда.





Корректирующее белье – это важный элемент вечернего гардероба. Ведь ничто не красит женщину так, как уверенность в своей неотразимости, а эту уверенность дарит качественное корректирующее белье. Причем дамам любого размера, начиная с... минимального. Потому как, большинству из нас, независимо от объемов, всегда хочется слегка подкорректировать то, что дала нам природа и быть уверенной, что наряд сидит безупречно.









Коллекция корректирующего белья от Jack Kuba дает эффект визуальной коррекции на 1-2 размера. Его секрет состоит в использовании материалов, изготовленных по технологии NASA, а также нейлонового стрейча и лайкры, дополнительных корсетных вставок, вертикальных косточек и силиконовой пропитки. Современные модели корректирующего белья предлагают решения для всех. Разные фасоны могут моделировать как весь силуэт, так и отдельные участки фигуры: область талии, бедер, ягодиц, живота. При необходимости разные виды корректирующего белья можно сочетать между собой. Всевозможные майки, шорты, грации, полуграции и комбинации с юбкой или шортиками, юбки и корсетные трусики с высокой талией, корсеты от Jack Kuba помогут сформировать привлекательный силуэт и они совершенно незаметны даже под самой легкой одеждой.







Но даже сексуальное платье могут испортить выглядывающие в самый неподходящий момент бретельки или неприкрытая на спине застежка бюстгальтера, чтобы избежать неловкой ситуации, обратите внимание на коллекцию аксессуаров под открытую одежду от Jack Kuba. Десятки различных моделей, предназначены для того, чтобы создавать эффектную форму груди даже под самой открытой одеждой. Например, если вы планируете надеть открытое платье, подчеркивающее грудь, то один из вариантов для вас – бюстгальтер, состоящий из двух чашек, скрепленных между собой шнуровкой, благодаря которой вы можете сами регулировать пышность своего декольте. Такие модели приклеиваются к груди за счет нанесенного на них специального клея, не вызывающего аллергии или раздражения кожи.

Бюстгальтер абсолютно незаметен под одеждой, при этом он прекрасно поддерживает, приподнимает грудь, создавая идеальную форму, что позволяет как угодно экспериментировать с одеждой.







Под платье с открытой спиной, идеально подойдет бра с клеющимися чашечками. В его боковых частях установлены силиконовые крепления, которые отлично удерживают грудь и не дают бюстгальтеру сползти. Главное достоинство этого бюстгальтера в том, что он крепится на груди и по бокам, и вы можете себе позволить вырез на спине любой глубины, потому что она остается полностью открытой. Эта модель настолько незаметна под одеждой, что только вы сможете догадаться, что под открытым платьем скрывается бра.



JackKuba - ведущая сеть элитного нижнего белья в Израиле представляет в 37 бутиках по всей стране новые коллекции роскошного нижнего белья.



Филиалы сети расположены по всей стране: в Ашдод в ТЦ «Стар»; в Беэр-Шеве ТЦ «Гранд Каньон»; в Ришон ле-Ционе ТЦ «Захав»; в Хайфе в ТЦ «Кастра», «Синемоль» и «Хуцот ха-Мифрац»; в Тель-Авиве на ул. Ха-Меред 29, ТЦ «Ган ха-Ир», ТЦ «Рамат Авив» и на Кикар ха-Медина; в Нетании ТЦ «Ир ямим»; в Ашкелоне в ТЦ «Пауэр Сентер», а также в других городах. Вы можете найти ближайший к вам филиал по ссылке: https://jack-kuba.co.il/

Jack Kuba - 03-5599971