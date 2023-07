Секрет долголетия – в шоколаде: 110-летняя англичанка отмечает юбилей

“Это просто еще один день”, – говорит Энни Самфир в день своего 110–летнего юбилея. “Ты просто живешь, и все”.



При этом у Энни огонек в глазах, а множество родственников и друзей, пришедших на вечеринку по случаю ее дня рождения, тепло говорят о ее характере и тонком чувстве юмора.



Энни родилась 1913 году, в 1931 году вышла замуж Гарри Самфира и прожила с ним шестьдесят счастливых лет в браке. Помимо двух дочерей, еще четыре внука, шесть правнуков и два праправнука пришли к ней в дом престарелых Cams Ridge в Фархэме, чтобы отпраздновать ее юбилей.



“Она фантастическая женщина”, – рассказывает ее дочь Маргарет. “Никаких проблем со здоровьем. Я просто надеюсь, что унаследовала некоторые ее гены”.



Энни уверена, что причина ее долголетия в регулярной ходьбе и ее пристрастии к сладкому. Именно поэтому у именинницы никогда не было машины, и она часто ест мороженое и шоколад.



“Шоколад, о да, я люблю шоколад, естественно”, – говорит она. “Я не могу представить себе женщину, которая не любит шоколад”.



Помимо шведского стола и красивого торта, на праздновании юбилея была организована живая музыка. Мэр Фэрхэма Фред Биркетт лично поздравил именинницу и вручил поздравительную открытку с личным посланием от короля и королевы.



Энни Самфир считалась самой старой женщиной в Хэмпшире, пока человек, на шесть месяцев старше ее, не переехал в графство.

Cams Ridge Care Home celebrates 110-year-old Annie Samphire who met her husband at Southsea Rock Gardens and worked at Landport Drapery Bazaar https://t.co/UpdRAX9m6n