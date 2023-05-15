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Сегодня все может пойти не так, как вы ожидали. Прогноз "Бацзы" на 15 мая
15.05.2023 10:49 Mignews.ua

Сегодня все может пойти не так, как вы ожидали. Прогноз "Бацзы" на 15 мая

Mignews.ua делится "Прогнозом дня", который основан на древней китайской системе "Бацзы".

Китайская система "Восьми иероглифов судьбы" 15 мая советует: будьте готовы к форс-мажорам.

В этот понедельник все будет идти с непонятными задержками, опозданиями и нелепыми форс-мажорами. День покажется мало контролируемым. Чтобы избежать разочарования от неурядиц понедельника – не стройте на него больших ожиданий.

Совет дня: планируя расписание понедельника, выделите дополнительное время на непредвиденные обстоятельства. Или проведите день, занимаясь обычными повседневными делами.

Предупреждение дня: в понедельник стоит быть внимательным и осторожным при обращении с острыми предметами. Возможны травмы и порезы.

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