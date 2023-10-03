



Сегодня в Израиле дожди на севере и в центре страны

Погода сегодня по-прежнему будет пасмурной, ожидаются локальные дожди, в основном небольшие, преимущественно на севере и в центре страны.

Вечером возможен мелкий дождь, преимущественно около береговой линии.



Море может быть опасным для купания, высота волн ожидается до 120 сантиметров.



Прогноз температуры на сегодня:



Иерусалим 18-24, Тель-Авив 25-28, Хайфа 23-25, Беэр-Шева 21-27, Цфат 15-21, Кацрин 19-27, Тверия 22-30, Нацерет 20-26, Афула 21-29, Бейт-Шеан 22 -30, Лод 22-28, Ашдод 24-28, Эйн-Геди 26-30, Мицпе-Рамон 18-23, Эйлат 27-31.