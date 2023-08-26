



Сегодня Сатурн будет виден в ночном небе Израиля

Сатурн будет виден в ночном небе и будет наиболее ярким в ночь с 26 на 27 августа в Иерусалиме с 20:07 до 5:20 утра, сообщает The Jerusalem Post.



Сатурн окажется на небе напротив Солнца в ночь на 27 августа.



Планету можно найти в середине созвездия Водолея. Она будет видна большую часть ночи и достигнет своей самой высокой точки на ночном небе сразу после полуночи.



В частности, самая высокая точка будет в 00:43 утра, где она будет видна под углом 46° над южным горизонтом.



Когда Сатурн достигнет перигея, он будет самым ярким и большим, и это станет прекрасным временем для наблюдения за кольцами Сатурна .



Хотя кольца не будут видны невооруженным глазом, любой небольшой домашний телескоп должен показать их. Они будут выглядеть как яркие диски овальной формы.



Планета будет оставаться видимой до конца 2023 года и начнет полностью исчезать с ночного неба только в середине февраля 2024 года.



