



Science of Beauty приглашает на увлекательный семинар-девичник: секреты красоты

Science of Beauty, ведущая клиника эстетической медицины, специализирующаяся на всех видах эстетических процедур, включая медицинские аппаратные процедуры и современные уникальные инъекционные методы, первоклассные косметологические процедуры и уход за лицом, приглашает на увлекательный семинар «Девичник: секреты красоты»

На этом познавательном вечере ведущие врачи и специалисты клиники расскажут о:

• Новых методиках омоложения и лечения в сфере косметологии в 2023-м году.

• Как не попасть впросак в эстетических процедурах или «купишься на «дешево» - заплатишь втридорога».

• Как избежать осложнений при эстетических процедурах и, если они всё же случились, как с ними бороться.

Бонус! Для всех сладкоежек — уникальный мастер, кондитер Marina Zalan проведет мастер-класс-дегустацию: здоровье и правильные сладости, которые вы можете позволить себе с чистой совестью!

Участников вечера ждут прохладительные напитки и угощения, а также розыгрыш ценных призов!

Внимание! Количество мест ограничено.

• Когда?

17/08

• Во сколько?

19:00

• Где?

Адрес клиники: ул. Шахам, 3, башни BSR, башня Y, 10-й этаж

Стоимость участия — 50 шек. Запись по предоплате.

Перевести деньги на бит:

+972 52-896-8981

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