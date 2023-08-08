Science of Beauty приглашает на увлекательный семинар-девичник: секреты красоты
Science of Beauty, ведущая клиника эстетической медицины, специализирующаяся на всех видах эстетических процедур, включая медицинские аппаратные процедуры и современные уникальные инъекционные методы, первоклассные косметологические процедуры и уход за лицом, приглашает на увлекательный семинар «Девичник: секреты красоты»
На этом познавательном вечере ведущие врачи и специалисты клиники расскажут о:
• Новых методиках омоложения и лечения в сфере косметологии в 2023-м году.
• Как не попасть впросак в эстетических процедурах или «купишься на «дешево» - заплатишь втридорога».
• Как избежать осложнений при эстетических процедурах и, если они всё же случились, как с ними бороться.
Бонус! Для всех сладкоежек — уникальный мастер, кондитер Marina Zalan проведет мастер-класс-дегустацию: здоровье и правильные сладости, которые вы можете позволить себе с чистой совестью!
Участников вечера ждут прохладительные напитки и угощения, а также розыгрыш ценных призов!
Внимание! Количество мест ограничено.
• Когда?
17/08
• Во сколько?
19:00
• Где?
Адрес клиники: ул. Шахам, 3, башни BSR, башня Y, 10-й этаж
Стоимость участия — 50 шек. Запись по предоплате.
Перевести деньги на бит:
+972 52-896-8981
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