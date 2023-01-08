



Счастливый юбилейный концерт "Несчастного случая": группе 40 лет

Сложно поверить, но группе «Несчастный случай» исполняется 40 лет. Эту круглую дату команда отмечает большим концертом в Израиле. Уже 20-го января самая интеллектуальная группа выступит в тель-авивском зале Reading-3. В преддверии концерта лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев рассказал о группе, и о том, что она готовит для израильской публики.



«Удивительное совпадение, но именно в Тель-Авиве мы сыграли с «Несчастным случаем» последний концерт перед локдауном, пандемией и прочим. То есть мы улетели, и у нас за спиной закрылась граница на долгое время. Это был 2020 год. И это был наш последний гастрольный концерт перед двумя годами невозможности выступать. Мы очень рады, что мы возвращаемся, чтобы сыграть большой полноценный юбилейный концерт именно в Тель-Авиве. Играть будем буквально все, что только можем – программу из 25-27 песен. Мы очень постараемся и сыграем то, что люди точно хотят услышать. Но и редкое тоже сыграем.



Обычно мы делаем как? Берем 10-12 хитов, которые все знают, к ним добавляем десяток песен, которые люди где-то слышали, но которые не крутились сильно на радио и телевидении, и добавляем несколько песен, которые никто скорее всего не слышал, потому что они или только что написаны, или были написаны 30 лет назад. Это как хорошая приправа – немного чесночку к мясу и гарниру. Но какие мы именно выберем экзоты, я пока не знаю.







Я давно уже убедился, что на «Несчастный случай» во всем мире ходят похожие люди. Что в Иркутске, что в Нью-Йорке, что в Тель-Авиве, наша аудитория практически совпадает. Более того, сейчас в вашей прекрасной стране живет народу из Москвы, Петербурга и других городов гораздо больше, чем может поместиться в один зал. Это люди, которые ходили на наши концерты в России, а теперь будут ходить и в Израиле.



Собирались мы долго, медленно, последовательно, потому что никогда не были продюсерским проектом. К нам люди приходили постепенно, по одному человеку. Получилось так, что наша группа в первую очередь – это группа друзей. И человеческие качества для нас всегда были важнее исполнительского мастерства. Потому что мастерство придет, этому можно научиться, а вот хорошим человеком из плохого не станешь. Смотришь, вот хороший человек, но он пока занят и играет в другой команде. А потом – бац, смотришь, освободился, и ты ему: а ну-ка, иди сюда, дорогой. Вот таким образом у нас появились и Митя Чувелев, наш гитарист и басист, и Паша Тимофеев. Мы умеем находить компромиссы, договариваться. В группе нет никакого тоталитаризма. Я не имею, например, какого-то решающего голоса. Потому что в музыкальном смысле я меньше оснащен, чем коллеги – они профессиональные музыканты с огромным опытом.



Так мы расширялись и доросли до нынешнего коллектива, хотя в Израиль сейчас «Несчастный случай» приедет в таком составе: Павел Тимофеев, джазовый

барабанщик, который играет с нами уже 15 лет, Митя Чувелев, который на этот раз будет играть на бас-гитаре, Сережа Чекрыжов на клавишах и аккордеоне, и я с гитарой в руках. Вот такой квартет.







Друзья, приходите 20-го января, следите за афишами, чтобы не опоздать и прийти вовремя и в правильное место. Ждем вас в Тель-Авиве, будем готовы, будем настроены на общение, музицирование, может быть, даже на совместное хоровое пение, как обычно это и происходит на наших концертах».



20 января 2023, Reading-3, Тель-Авив, 20:00

Билеты: https://biletru.co.il/events/neschastniy-sluchay-yubiley40/



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