



Сценарий идеального 8 марта: подсказка для мужчин

Вопрос «Что хочет женщина?» волнует мужчин уже не один век, и единого ответа на него не нашел еще ни один психолог, ни один философ, ни один знаток женских душ.



Особенно остро этот вопрос встает в канун Женского дня. Статисты проводят опросы, составляют таблицы и графики, сравнивают данные последних десятилетий... И оказывается, что при всей своей непредсказуемости, есть «три кита» на которых держится хорошее настроение дам - возможность отдохнуть, качественный шопинг и романтические приключения.



Сценарий идеального утра







Говорят, есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно – как горит огонь, как течет вода и как работает другой человек. Женщины уточняют, что не просто другой человек, а любимый мужчина, и не просто работает, а делает домашние дела. Поэтому дабы с утра задать праздничный тон, принесите ей кофе в постель, а сами начните убирать квартиру – медленно и тщательно, так, чтобы любимая прониклась.



Кстати, еще эффективнее это сработает, если вы ей сначала преподнесете в подарок суперсовременный пылесос Vestfalia XT Ultra, который не только моет пол, очищает ковры и обивку мебели, но и, благодаря, инновационному водяному фильтру Aqua-box, способствует очищению воздуха в помещении и удалению аллергенов.



Поверьте, лучшая романтика – эта та, которая делает нашу жизнь комфортнее и легче, а пылесос – это действительно нужная в хозяйстве вещь, которая облегчает жизнь. Дарить подарок лучше со словами: «Отдыхай, дорогая, я уберу в доме сам!».



Сценарий идеального полудня



В полдень отправьтесь вместе с любимой на шопинг. Да, мы знаем, что вы терпеть этого не можете, но мы же говорим о сценарии идеального 8 марта, а большинство женщин почему-то очень любят делать покупки в компании своих избранников.







Итак, для начала отправляйтесь в один из бутиков элитного нижнего белья Jack Kuba, ведь каждая женщина знает, что любой образ начинается с шикарного белья. А здесь есть из чего выбрать: чувственные и дерзкие, сдержанные и акцентные, эротичные и утонченные, вы найдете модель под любое настроение и темперамент. Ну, и совместный выбор белья безусловно усилит романтический настрой.



Продолжите свой путь в Crazy Line, которые в этом сезоне радуют весенней цветовой гаммой и элегантными женственными фасонами и предложите любимой выбрать себе наряд для вечера. Какая женщина откажется от нового платья? А тем более, когда ей намекают, что ее ждет продолжение праздника.







После того, как с вы определитесь с праздничным нарядом, отправляйтесь подобрать подходящую обувь. Если хотите пойти ва-банк, то ведите ее сразу в Lafayette Italy, чьи коллекции составляют итальянские бренды класса люкс. И это именно тот случай, когда не требуется выбирать между модой, красотой и комфортом.







Сценарий идеального вечера



Разумеется, первым делом необходимо «выгулять» все обновки. Закажите столик в шикарном ресторане, о котором ваша избранница давно мечтала, но как-то пока не складывалось туда сходить. Насладитесь кулинарными творениями известных шефов и изысканными винами, а после роскошного ужина прогуляйтесь по «вашим местам».







А по возвращении домой, устройте любимой домашний СПА – приготовьте ей горячую ароматную ванну, а возле нее положите последний подарок этого дня – набор косметических средств от SeboCalm . Они содержат целебные растения и эфирные масла и прекрасно подходят для питания и увлажнения кожи. Любимая непременно оценит вашу заботу. А, кроме того, заказанные на сайте средства принесут еще и эстетическое удовольствие – очаровательные коробки, в которые упакованы товары, создают по-настоящему праздничное настроение.

