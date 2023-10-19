



СБУ: в России создают "православные ЧВК" для войны в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила руководство Русской православной церкви (РПЦ) на создании собственных частных военных компаний (ЧВК) на территории РФ.



"По указаниям московского патриархата их ЧВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины. Задокументировано, что одна из таких частных военных компаний под названием "Андреевский крест" действует на базе Кронштадтского Морского собора в Санкт-Петербурге", - отметили в украинской спецслужбе.



По данным СБУ, в стенах религиозного учреждения ее представители вербуют прихожан для дальнейшего включения в состав оккупационных группировок РФ, задействованных на передовой.



"При отборе потенциальных "кандидатов" предпочтение отдается мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений страны-агрессора и имеют боевой опыт", - подчеркивается в сообщении.



Так, после зачисления наемников в ряды ЧВК московской церкви они проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб. Для маскировки боевых тренировок их организаторы проводят подготовку "рекрутов" исключительно в стенах собора, а также на специальных полигонах РФ, уточнили в СБУ.



"Установлено, что финансирование таких ЧВК осуществляют представители финансово-промышленных групп страны-агрессора, приближенных к руководителю Кремля. Деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на строительство храмов", - добавили в спецслужбе.