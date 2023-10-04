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СБУ уничтожила второй комплекс ПВО "Триумф" РФ стоимостью $1,2 млрд | Фото: скриншот
04.10.2023 13:37 Дара Киевская

СБУ уничтожила второй комплекс ПВО "Триумф" РФ стоимостью $1,2 млрд

Комплекс противовоздушной обороны армии РФ С-400 "Триумф" был уничтожен в ночь на среду, 4 октября, в Белгородской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источник в Службе безопасности Украины.

"Этой ночью дроны СБУ атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф" у российского Белгорода. Цена такого комплекса - $1,2 млрд. На выложенных россиянами видео слышно около 20-ти взрывов в местоположении "Триумфа" и его РЛС. В настоящее время в соседних населенных пунктах исчез свет", - отметил источник.

Напомним, что это уже второй российский комплекс "Триумф", уничтоженный силами украинской спецслужбы за последний месяц. Первый был уничтожен во временно оккупированной Евпатории 14 сентября этого года.

 

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