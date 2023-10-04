



СБУ уничтожила второй комплекс ПВО "Триумф" РФ стоимостью $1,2 млрд

Комплекс противовоздушной обороны армии РФ С-400 "Триумф" был уничтожен в ночь на среду, 4 октября, в Белгородской области России.



Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источник в Службе безопасности Украины.



"Этой ночью дроны СБУ атаковали стратегический комплекс ПВО С-400 "Триумф" у российского Белгорода. Цена такого комплекса - $1,2 млрд. На выложенных россиянами видео слышно около 20-ти взрывов в местоположении "Триумфа" и его РЛС. В настоящее время в соседних населенных пунктах исчез свет", - отметил источник.



Напомним, что это уже второй российский комплекс "Триумф", уничтоженный силами украинской спецслужбы за последний месяц. Первый был уничтожен во временно оккупированной Евпатории 14 сентября этого года.



