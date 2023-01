Сбой в облачной платформе Microsoft затронул весь мир, кроме Китая

В среду пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе облачной платформы Microsoft.



В частности, была отключена платформа Azure вместе с такими службами, как Teams и Outlook.



Сбой в работе затронул пользователей из Северной и Южной Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанском региона, Ближнего Востока и Африки. Не пострадали только сервисы в Китае.



Позже в Microsoft сообщили, что устранили неполадки. По данным CNN, отключение Azure, у которого 15 миллионов корпоративных клиентов и более 500 миллионов активных пользователей, могло создать эффект домино, поскольку почти все крупнейшие компании мира используют эту платформу.



В компании пояснили, что обнаружили проблемы с сетевым подключением к устройствам через глобальную сеть. В заявлении уточнялось, что для ускорения процесса восстановления нормальной работы платформы была использована дополнительная инфраструктура.

We're investigating an issue in which some users are experiencing delays or connection issues when accessing the Exchange Online service. Please see EX394347 in the admin center for more information.