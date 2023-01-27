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Сбой в облачной платформе Microsoft затронул весь мир, кроме Китая
27.01.2023 11:28 Алина Груднева

Сбой в облачной платформе Microsoft затронул весь мир, кроме Китая

В среду пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе облачной платформы Microsoft.

В частности, была отключена платформа Azure вместе с такими службами, как Teams и Outlook.

Сбой в работе затронул пользователей из Северной и Южной Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанском региона, Ближнего Востока и Африки. Не пострадали только сервисы в Китае.

Позже в Microsoft сообщили, что устранили неполадки. По данным CNN, отключение Azure, у которого 15 миллионов корпоративных клиентов и более 500 миллионов активных пользователей, могло создать эффект домино, поскольку почти все крупнейшие компании мира используют эту платформу.

В компании пояснили, что обнаружили проблемы с сетевым подключением к устройствам через глобальную сеть. В заявлении уточнялось, что для ускорения процесса восстановления нормальной работы платформы была использована дополнительная инфраструктура.

По данным Downdetector, во время сбоя пользователи столкнулись с проблемами при обмене сообщениями, во время звонков и при использовании любых функций приложения Teams. В связи с неполадками в Twitter #MicrosoftTeams стал самым популярным хэштегом, поскольку юзеры массово отправились на другую платформу, чтобы узнать, в чем проблема.

Microsoft Teams, которым пользуются более 280 млн человек по всему миру, является неотъемлемой частью повседневной работы предприятий и учебных заведений. 

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