



Саудовская Аравия построит гигантский небоскреб с "голографическими мирами"

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман лично анонсировал создание компании New Murabba Development Co. Она займется строительством этого "уникального места для жизни, работы и развлечений". Проект Mukaab основан на концепции устойчивого развития, с зелеными зонами, пешеходными и велосипедными дорожками, которые будут "пропагандировать здоровый образ жизни и общественную активность". Это предполагает концепцию 15-минутного пешеходного доступа, согласно которой каждый житель может добраться до всего необходимого максимум за 15 минут.



Внутри разместят музей, университет технологий и дизайна, многоцелевой имерсивный кинотеатр и более 80 развлекательных и культурных заведений. Кроме того, здесь будет 9000 гостиничных номеров, 980 000 квадратных метров торговых площадей, офисы, развлекательные и общественные объекты.



Комплекс будет рассчитан на проживание сотен тысяч жителей в 104 000 квартир и предложит площадь 19 квадратных километров. Внутри него смогли бы поместиться 20 Эмпайр-Стейт-Билдинг.



Все здание, каждая из граней которого будет размером в 400 метров, будет состоять из центральной башни на спиральном фундаменте, купола с экранами для проектирования фантастических пейзажей и наружных стен.



Но фантастичность проекта заключается не только в габаритах и площади. Проектировщики планируют создать идеальное место для погружения в цифровые и виртуальные миры. Внутри будет создано несколько совершенно разных голографических миров. Попадая сюда, человек сможет во мгновение ока перенестись на Марс, глубоко под воду или в далекое будущее. Фактически это будет гигантский виртуальный планетарий.



Согласно графику, кубический небоскреб должен быть построен к 2030 году.