



Саудовская Аравия отпразднует свой Национальный день в метавселенной

Национальный день Саудовской Аравии будет отмечаться на платформе Decentraland. Онлайн-фестиваль, организованный маркетинговым агентством The Bold Group в партнерстве с Фондом исследований и партнерства имени короля Абдулазиза (Darah), начнется 24 сентября 2022 года. Национальный день Саудовской Аравии приходится на 23 сентября.



Виртуальный фестиваль будет включать в себя музей, демонстрирующий саудовское наследие из разных областей Королевства. Интересно, что люди также смогут приобрести традиционные наряды в виде NFT для своих аватаров.



Саудовская Аравия - одна из тех стран, которые яро приветствуют цифровую трансформацию. Страна планирует стать центром технологических разработок и футуристических технологий, таких как блокчейн, криптовалюты, NFT, метавселенная и Web 3.0.